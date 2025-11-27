Zo angstaanjagend is het voor vrouwen om in bijna heel Nederland over straat te gaan (door mannen) Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 439 keer bekeken • bewaren

Bijna 10.000 vrouwen hebben met Pointer (KRO-NCRV) de plekken in Nederland gedeeld waar zij zich onveilig voelen als gevolg van het gedrag van mannen: donkere parken, slecht verlichte fietspaden, uitgaansgelegenheden en drukke stations waar zij worden nageroepen, gevolgd of zelfs vastgegrepen. Een blik op de kaart laat zien dat er vrijwel geen plek is waar vrouwen wél onbekommerd over straat kunnen. De meeste gemeenten houden zelf geen overzicht bij van deze locaties. Van de meldingen die vrouwen wél doen, wordt slechts een klein percentage daadwerkelijk opgepakt.

De gevolgen zijn ingrijpend. Vrouwen passen massaal hun gedrag aan door live-locaties te delen, sleutels tussen hun vingers te houden of grote omwegen te maken. In de uitzending onderzoekt Pointer samen met getroffen vrouwen en de burgemeester van Utrecht waarom zoveel vrouwen zich onveilig voelen, waarom er zo weinig verandert en wat er moet gebeuren om vrouwen weer veilig over straat te laten gaan.

Zoals Sylvana Simons al zei aan tafel bij Pauw & De Wit: 'Het is niet elke man, maar het is wel altijd een man.'