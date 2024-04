Zionisme, buikpijn en linkse politiek

Mag zionisme een racistische ideologie worden genoemd? Niet volgens de dagvoorzitter van het GroenLinks-congres op zaterdag 20 april die om deze reden een spreker van het podium stuurde. Jammer dat dit gebeurde, hoewel ik het ook wel weer kan verklaren. Want was is zionisme eigenlijk? Ik heb echt buikpijn.

Beide posities snap ik. Laten we ons niet fixeren op een begrip, het begrip zionisme zorgvuldig hanteren of juist samen ontleden. In echte dialoog. Juist hier zit de weerbarstigheid in het debat en het risico elkaar te verliezen. En dat is doodzonde, want gerechtigheid en gelijkwaardigheid zijn de grondwaarden van linkse politiek die moet leiden tot verandering van de onrechtvaardige status quo in het gebied tussen rivier en zee.