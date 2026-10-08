Zin en onzin over loon bij ziekte Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 186 keer bekeken • Bewaren

Toenmalig premier Ruud Lubbers stelde dat Nederland ziek was gezien het ziektepercentage. In het vervolg daarop, werd de Wet verbetering poortwachter ingevoerd. Tot dan toe werden zieke werknemers betaald door de ziektewet. De kosten van die wet werd door premies gedragen. Door de Wet poortwachter, gingen de werkgevers het loon betalen van zieke werknemers gedurende 2 jaar. Niet 100% maar gemiddeld 85%. Veelal door 100% tijdens het eerste jaar en 70% in het tweede jaar van de zieke. De premies voor de ziektewet vervielen door het nieuwe systeem. Daardoor konden de werkgevers het loon doorbetalen. Zij kunnen ook het ziekterisico verzekeren.

Na twee jaar wordt door het UWV berekend wat het arbeidsongeschiktheidspercentage is. Minder dan 35% betekent WIA-uitkering. Je kunt ook volledig en blijvend afgekeurd worden. Iets wat het kabinet wilde afschaffen. Het keuren door het UWV loopt vast door te weinig keuringsartsen. Bovendien blijkt het systeem niet rechtvaardig te zijn. Mensen met een laag inkomen, zeg maar praktisch opgeleiden, worden vaker goedgekeurd dan mensen met een hoger inkomen. Terwijl beide vergelijkbaar arbeidsongeschikt zijn. Een weeffout die weggenomen moet worden, volgens mij.

Het huidige kabinet wilde bezuinigen op het afgekeurd kunnen worden in plaats van dat rechtvaardig te maken. Na twee jaar ziekte wordt inkomen van geheel en gedeeltelijk afgekeurde werknemers via premies betaald en niet door de overheid. In toespraken van premier Jetten doet die net alsof het kabinet werknemers wil helpen terwijl de bittere werkelijkheid was en is, dat het kabinet de vangnetten voor werknemers wou (en wellicht wil) afbreken.

De werkgevers klagen over de twee jaar doorbetalen. Steevast vergeten zij er bij te vertellen dat het om gemiddeld 85% van het loon gaat en dat de werkgevers de premies die tijdens de ziektewet werden betaald hebben bespaard. In de Nieuwsuur-uitzending van 7 oktober 2026 werd het loon doorbetalen van Nederland vergeleken met dat van andere landen. Daarbij werd vergeten te vermelden dat in die andere landen nog steeds een ziektewetbetaling toegepast wordt. Iets wat een onafhankelijk nieuwsprogramma bepaald niet siert.

Kennelijk willen de werkgevers af van het voor 85% doorbetalen gedurende 2 jaar van loon bij ziekte van werknemers. In dat geval ligt het voor de hand de ziektewet weer van toepassing te verklaren op werknemers. Wij zijn dan weer vergelijkbaar met de ons omringende landen. De problemen bij het UWV dienen opgelost te worden door het kabinet en niet als “reden” gebruikt te worden om sociale regelingen te verslechteren.