Zijn ze bij de PVV dom of slecht?

Kee & Van Jole becommentariëren de formatie, voor zo ver daar iets over bekend is. Zoals dat PVV-Kamerlid Markuszower met een stapeltje papieren maandag door het beeld liep waarop aantekeningen stonden die naar de formatie zouden verwijzen. Volgens Kee was dat een ongelukje maar doelbewuste opzet omdat het vol met aantrekkelijke punten staat voor de PVV-kiezers.

Van Jole daarentegen verwijst naar een bekende stelling die zegt dat je nooit aan slechtheid moet toeschrijven wat je ook met domheid kan verklaren. Volgens Van Jole staan op de notities allemaal dingen die nog niet bereikt zijn. "Dat is in de politiek vaak zo: als er de nadruk op wordt gelegd dan is het er niet. Daarom wordt het genoemd. PVV heeft Partij voor Vrijheid omdat er bij die partij juist geen vrijheid is. En zo staat in de notitie 'Nederland wacht op doorbraken' juist omdat ze die nog steeds niet bereikt hebben. Dat laatste blijkt ook uit verklaringen van de informateurs."

Kee begint dan op te sommen wat hij allemaal heeft vernomen over waar inmiddels wel overeenstemming is bereikt. "Het eigen risico in de zorg wordt niet afgeschaft maar wel gehalveerd." Van Jole reageert verbaasd. "Maar dat is precies wat Timmermans voorstelde tijdens dat beruchte VI-debat, waarop hij door Wilders werd afgebrand. En nu doet Wilders het zelf?"

Kee vertelt dat de vier partijen het ook eens zijn over het fors beknotten van de publieke omroep. En over het afschaffen van lentekriebels, het pedagogisch verantwoorde onderwijsprogramma voor seksuele voorlichting. "Ze hebben het voortdurend over een akkoord op hoofdlijnen maar ze zijn toch wel erg bezig met behoorlijk conservatieve plannen voor kleine gebieden."