Zijn 'we' allemaal schuldig aan de crisis?

17 sep. 2013 - 12:30

Waar hebben we het hier eigelijk over? Het valt mij op dat in de media, zoals hier, het bedrijfseconomische aspect van 'De Economie' als uitgangspunt genomen. Ook in dit gesprek focust iedereen zich op de financiën, het bedrijfseconomisch plaatje, de nationale en internationale handel terwijl het sociale maatschappelijke aspect de andere zijde van dezelfde munt is. 'De Economie' betreft namelijk de wensen van mensen en de wijze die wensen te vervullen. 'De Economie' valt dus zowel onder sociale wetenschappen als bedrijfskunde. Dit geeft een eenzijdig beeld én geeft aan dat bijna iedereen zo is gaan nadenken. Deze Boekhouders-mentaliteit zie als een van de hoofdoorzaken waarom er zonder al teveel kritiek de zwakste in de samenleving worden gepakt en verwaarloosd. Gezien deze mentaliteit vrees ik daarom ook dat zij niet zullen worden gecompenseerd als De Economie zou 'verbeteren'. (Een verbetering waar ik niet in geloof zolang 'geld' de macht bepaalt en inkomensongelijkheid blijft toenemen.) Je kunt dus stellen dat 'we' hier een half verhaal horen en het daarom nergens over gaat.

