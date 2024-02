'Zijn verkiezingen eigenlijk wel zo goed voor ons?'

25 jan. 2024 - 13:00

@Pahan "Als je een monster creëert moet je niet schrikken als die af en toe in je kont bijt. " Grappig. Al die mensen die doen alsof ze niet zelf voor dat monster gekozen hebben. "Het vehikel heeft een eigen momentum gecreëerd waarbij de kritische massa al ruim bereikt is, het is niet meer te stoppen of te sturen. " En alleen in abstracte termen er over kunnen praten alsof het iets wat geheel vanuit het niets ontstaan is. De oorzaak @pahan. Die is niet abstract. Dat is racisme en fascisme. En er werd al tijden voor gewaarschuwd dus degene die waarschuwden waren zijn niet verbaasd. Verbaasd zijn de mensen die naar extreem rechts opschoven en het degene die dat niet deden dat verwijten. Men heeft in Nederland gekregen waarvoor men gekozen heeft en men zal in Europa ook krijgen wat men kiest. Als dat extreem rechts beleid is zal er een extreem rechtse wind gaan waaien. Indien men dat niet kiest dan niet. Zo simpel ligt het. Het zullen de opportunisten zijn die badend in het zweet ontwaken kennis maken in de realiteit. Niet links. Die wisten waar ze voor waarschuwden.