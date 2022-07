Het nieuws van afgelopen week was vooral heel erg oud nieuws, constateert Druktemaker Pieter Derks bij De Nieuws BV. Het stikstofprobleem is al decennia bekend. Hetzelfde geldt voor de problemen die samenhangen met de gaswinning in Groningen: een dossier dat al tientallen jaren loopt. En wat te denken van de klimaatcrisis? De eerste berichten over klimaatverandering door CO2-uitstoot verschenen al 120 jaar geleden.

“Als je denkt ‘dit zal dan wel het oudste nieuws van de week zijn’, zit je er toch weer naast. Want ik las dat het kabinet niet van plan is om vrijdag excuses te maken voor de slavernij. Die werd op 1 juli 1863 officieel afgeschaft. Wellicht komen de excuses volgend jaar. CDA en VVD willen nog iets meer tijd. Geen idee waarvoor. Zijn er VVD’ers die per ongeluk nog een plantage bezitten en stiekem intussen proberen te verkopen? Of moet het CDA nog even checken of er nog een mastodont rondloopt die in 1862 toch al in de regering blijkt te hebben gezeten? We schuiven het nog even door. Dat is de strekking. Van eigenlijk elk probleem dat we de afgelopen decennia zijn tegengekomen.”