Zijn deze Wereldhavendagen de laatste dagen van een wereldhaven?

Als columnist heb je zo af en toe een zetje nodig om de sputterende woordenmotor in beweging te brengen. Piet Vermeulen en Hetty Landman van RTV Albrandswaard gaven mij het advies om ‘iets’ over de Wereldhavendagen te schrijven want die komen er weer aan. Vorig jaar heb ik er ook in een column aandacht aanbesteed. Maar dat was ‘toen’. Ja toen, toen was ik nog tamelijk positief over een ‘stop de oorlog’ in de Oekraïne en moest 7 oktober nog komen. Om met het laatste te beginnen; nog steeds zijn de door Hamas ontvoerde, verkrachte en mishandelde Joodse gijzelaars niet vrij, op de dode gijzelaars en die paar ontvoerde burgers na die voor grotendeels criminele stenen gooiende fanatici werden geruild.