Zijn de trucs van Wilders aan het verslijten? Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 189 keer bekeken • bewaren

Bij VVD en NSC zijn ze niet meer onder de indruk van de dreigementen van Wilders, constateert politiek duider Peter Kee. Ze halen de schouders op over zijn en wachten af waar het kabinet mee gaat komen. De PVV'er verklaarde dinsdag dat hij het kabinet opblaast als VVD en NSC gaan proberen de rammelende asielwet van minister Faber willen gaan verbeteren.

Volgens Francisco van Jole is het allemaal onderdeel van het mediaspektakel van Wilders: "Hij wil elke dag in het middelpunt van de belangstelling. Het moet altijd over hem gaan. Maakt niet uit waar over. In die zin is hij net als Trump. Hij is ook een extremist en extremisten willen altijd anderen vernederen, dat hoort er ook bij. Bovendien geloven zijn kiezers in het sprookje van de sterke man. Op de achtergrond speelt de discussie wie er de baas is in Nederland. Zo wil hij laten zien dat hij dat is en niet Schoof." Kee herinnert er aan dat Wilders de minister-president heeft gebeld om te zeggen dat er door het kabinet niets aan het wetsvoorstel veranderd mag worden.

Volgens Van Jole heeft Wilders dit conflict bij voorbaat gewonnen, ongeacht wat er gebeurt. "Als het kabinet valt, kan hij het zo gebruiken als bewijs voor zijn macht en als de wet doorgevoerd wordt zal hij ook de overwinning claimen."

Kee wijst er op dat de uitweg al op tafel ligt. "Er kan meer geld naar de IND gestuurd worden om het extra werk dat door de wet ontstaat, op te lossen." Hij verwacht dat de NSC in de Tweede Kamer het voorstel zal slikken omdat Wilders zo ontzettend dreigt. In de Eerste Kamer zouden SGP en JA21 nog wat concessies kunnen eisen.

Van Jole wijst er op dat de kiezers een rad voor ogen gedraaid gaat worden. "Het aantal asielzoekers neemt af omdat in Syrië de dictatuur is omvergeworpen. Zij vormen de grootste groep vluchtelingen. Wilders zal straks claimen dat de afname een gevolg is van de wet maar dat verband is er dan niet."

Daarna praten de twee over de andere problemen in Den Haag, zoals de ruzie tussen Wilders en zijn eigen staatssecretaris Coenradie die het tekort aan cellen moet oplossen. Van Jole haalt een onderzoek aan van de Groene Amsterdammer waaruit blijkt dat het kabinet vooral veel met zichzelf bezig is. In vergelijking met andere kabinetten wordt er nauwelijks iets gepresteerd. "Ze hebben bijvorbeeld zitten vergaderen over de vraag hoe een staatssecretaris in het Engels genoemd moet worden."

Peter Kee: "Wilders is alleen bezig met de volgende verkiezingen en dat geldt in toenemende mate ook voor de VVD. Het gaat niet over het oplossen van problemen maar over hoe ze straks de campagne in gaan."

Volgens Van Jole is het enig mogelijke gevaar voor Wilders dat "iedereen en zelfs zijn kiezers door gaan krijgen hoe het werkt. Als ze doorkrijgen dat al die dreigende taal niks voorstelt. Dan kan hij door zijn eigen kiezers in zijn hemd gezet worden."

Van Jole gaat ook nog even in op de speech die Wilders afgelopen weekend hield in Spajnje. Daar prees hij temidden van zijn fascistische vrienden de Reconquista. "Dat is het moment in de Middeleeuwen dat christelijke adel de islamitische Moren uit Spanje verdreven. Het was ook het begin van de jodenvervolging, een soort eerste Holocaust. Alle joden moesten zich bekeren tot het christendom, wie dat niet deed werd op de brandstapel gezet. 400.000 mensen sloegen op de vlucht. Het is onbestaanbaar dat hij dat soort taal kan uitslaan zonder dat het gevolgen heeft, terwijl mensen alleen al voor het dragen van een Palestijnensjaal voor antisemiet worden uitgemaakt."