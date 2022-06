Zierikzee is onze toekomst als we de klimaatcrisis niet bezweren Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 304 keer bekeken • bewaren

Michel Scholte Directeur True Price en Impact Institute, Minister van de Nieuwe Economie

In Zierikzee transformeerde een tornado de stad in 'een oorlogsgebied'. Négen gewonden en een dode vielen er. Omroep Zeeland: "De één beseft maar al te goed dat hij aan de dood is ontsnapt, bij de ander zindert de emotie nog door het lijf omdat de hele bovenverdieping van zijn huis is verdwenen."

Is dít niet het weer waar het klimaatpanel van de VN ons voor waarschuwt? Waarover klimaatwetenschappers vorige week nog zeiden dat het mogelijk te laat is om totale weerescalatie te voorkomen? Een persoon is wreed uit het leven gerukt, in een vredig volkswijkje. De tornado verwoeste de buurt; rijtjeshuizen opengereten als een tonijnblik. Daken op straat. Gezinnen dakloos, mensen in het ziekenhuis, miljoenen schade; je zou uit energiearmoede net je schadeverzekeringen hebben opgezegd..

NOS spreekt in een artikeltje slechts van 'een windhoos'. En geen woord over klimaatverandering. Naar de link tussen klimaatverandering en windhozen in Nederland is kennelijk nog geen onderzoek gedaan, blijkt uit een eerder NOS artikel. Weerman Marco Verhoef: "Als je gevoelsmatig redeneert zou je dat kunnen denken, maar dat is niet bewezen." Het antwoord laat zich raden. Nog maar kort geleden waren er de verwoestingen in Barendrecht en Leersum, waar gewonden vielen en huizen nog steeds in de stijgers staan.

Maar zelfs al zou het verband tussen menselijke broeikasgasuitstoot en deze specifieke tornado níet aangetoond worden; we zijn er niet klaar voor! We zijn níet stormklaar, terwijl het gaat stormen als die in de Golf van Mexico. Er is geen alarmering, oefening, inrichting, routine. Geen klimaatadaptatie.

Als dit niet het moment is voor een klimaatpersconferentie door minister Jetten, wat dan wel? Toen de kolencentrales gingen bijstoken was er ook een persco. Zijn beleidsagenda kan dit niet voorkomen; maar wel indammen en ons voorbereiden.

De klimaatpersconferentie kan vandaag nog. Naast Jetten zou dan Minister van Landbouw Henk Staghouwer kunnen aanschuiven. Als hij de contouren van een plan presenteert om vól in te zetten op koolstofboeren, methaanarm veevoer, extensiveren, eiwittransitie.