Ziekteverzuim was niet eerder zo hoog, vooral veel jongvolwassenen met psychische klachten

Het ziekteverzuim in Nederland was vorig jaar met 5,6 procent het hoogste sinds de eerste metingen in 1996. Het verzuimkostte de Nederlandse economie afgelopen jaar ruim 27 miljard euro, blijkt uit berekeningen van Nationale-Nederlanden (NN). Dat is 9 miljard euro meer dan een jaar eerder, midden in de coronapandemie. Een nieuw rapport van de verzekeraar laat zien dat de uitval van werknemers flink opliep, met name als gevolg van aan werk gerelateerde psychische klachten.