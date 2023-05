Ziekenhuizen hebben meer aandacht voor geldzorgen medewerkers

23 apr. 2023 - 10:10

Dit kabinet (kamerleden, maar dat is in dit geval hetzelfde) die LETTERLIJK de kamer uitliep toen er gestemd moest worden over zorg salarissen. Ik zal het nooit vergeten. We zitten er nu nog middenin, en beseffen denk ik nog niet half in welke zwarte bladzijde uit de (toekomstige) geschiedenis we ons begeven. Gelukkig wordt de omvang steeds duidelijker. En de man en zijn trawanten die ons dit aandoen ook.