Ziekenhuiszorg heeft dringend behoefte aan stelselherziening die sector weer gezond maakt

Deze week kwam een groot ziekenhuis in het noorden van het land in het nieuws omdat zij patiënten van een aantal verzekeraars niet meer voor planbare zorg in 2023 kon helpen vanwege het bereiken van een met voornoemde verzekeraars vooraf afgesproken omzetplafond.

Marcel Levi heeft als ervaren voormalig ziekenhuisbestuurder recent in een interview zijn verbazing uitgesproken over het moeten concurreren van ziekenhuizen in een markt die gekenmerkt wordt door schaarste. Opvallend dat deze economisch zeer relevante opmerking door een medicus in het zorgdebat wordt ingebracht en niet door talloze zorgeconomen die vanachter hun bureau werkzaam zijn in de wetenschap of in de zorgsector. Die signaleren wel wat er niet goed gaat maar komen niet met concrete oplossingen. Vaak vanwege een gebrek aan relevante praktijkervaring in het functioneren van grote commerciële organisaties in de marktsector.