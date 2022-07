Ziekenhuis moet geplande opnames weer afzeggen vanwege corona- en hittegolf

19 jul. 2022 - 8:11

De definitie van een hittegolf volgens het KNMI: "In Nederland is een hittegolf een opeenvolging van in De Bilt minimaal 5 zomerse dagen (maximumtemperatuur 25,0 °C of hoger), waarvan er minimaal drie tropische dagen (maximumtemperatuur 30,0 °C of hoger) zijn." https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/hittegolf Als het morgen in De Bilt 30 graden of warmer wordt, is er sprake van een hittegolf.

