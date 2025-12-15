Zie hun lijden Opinie 15-12-2025 leestijd 4 minuten 1253 keer bekeken Bewaren

Foto: Comité Dierennoodhulp

Meer dan een miljoen kippen zijn er dit najaar in ons land al vergast vanwege de vogelgriep. “De stilte was oorverdovend’ lees ik als kop in de Volkskrant van 8 december jl. In het artikel komt kippenboer Theo Bos aan het woord die het in april 2022 zelf meemaakte: ‘Je moet er niet te lang bij stilstaan, anders word je gek.’

En dat snap ik niet. Het is toch gewoon voor legkippenboeren om iedere 12 tot 14 maanden de kippenvangers te laten komen. De kippen worden aan de poten gevangen, veel gegil uit doodsangst van de kippen, die in kratten worden gepropt om afgevoerd te worden naar het slachthuis waar ze na vele uren wachten gruwelijk aan het eind komen. Ook dan is het toch oorverdovend stil in de stal? Dat is toch ook als je er te lang over nadenkt iets om gek van te worden? Hoe kun je na zo’n nacht nog rustig slapen?

“Ruimen”noemt de overheid het. Maar ruimen oftewel opruimen doe je met producten. Dit is moedwillig vergassen en vermoorden van levende wezens. Een pijnlijke verstikkingsdood. De overheid en de media vertellen ons niet zoals het is. De overheid vanwege de financiële belangen en de media omdat men er zelf aan mee doet en het daarom liever verhullend publiceert. Nooit gaat het echt om de echte slachtoffers: de kippenlevens die vergast zijn. Nooit gaat een journalist na hoelang het duurt voordat de kippen gestikt zijn en nooit hoor ik een journalist kritische vragen stellen als een pluimveehouder er zegt kapot van te zijn. Is hij dat door de dood van zijn kippen en waarom dan? Of om de economische schade?

Als belastingbetaler betalen wij allemaal mee aan het vergassen van de kippen. Hoeveel dat is daar heeft de overheid ons geen antwoord op willen geven.

Ondertussen krijgen wilde vogels de schuld, terwijl zij juist het slachtoffer van de intensieve pluimveehouderij zijn. Vanuit de intensieve pluimveehouderij in China is het virus gemuteerd en daarna ontsnapt waardoor wilde vogels besmet zijn geraakt en zo het slachtoffer zijn geworden. De pluimveesector heeft nu een kliklijn opgericht om particulieren die hun kippen buiten laten lopen te melden. Alsof vogels die buiten lopen de boosdoeners zijn.

Het is de omgekeerde wereld. Al 20 jaar vertellen virologen aan onze overheid dat de risico’s voor vogelgriep veel te groot zijn en dat het anders moet: vaccineren, minder pluimvee, minder pluimveehouderijen bij elkaar en geen pluimveebedrijven in de buurt van waterrijke gebieden. En de overheid doet niets. Nog steeds wordt er niet gevaccineerd terwijl dit al lang had gekund. Het draait allemaal om geld. Het leven van een dier doet er niet toe.

Bekend is dat door stress en te dicht op elkaar zitten ziektes eerder uitbreken. En de ventilatoren in de stal ook veroorzaker kunnen zijn door de lucht die ze naar binnen blazen. Ook de vogels in het wild hebben door stress eerder kans op ziektes zoals de vogelgriep. Het is te bizar voor woorden dat minister Wiersma de jacht in deze tijd nog toestaat. Het geknal zorgt voor onnodig veel angst en stress bij de wilde vogels waardoor hun weerstand vermindert en ze opgejaagd alleen maar meer het virus kunnen verspreiden. En dan nog wellicht de grootste verspreidingsknaller op oud en nieuw. Nederlandse weerradars laten zien dat er door de knallen, lichtflitsen en rook bij miljoenen vogels paniekvluchten worden veroorzaakt. Hierdoor verliezen de vogels veel kostbare energie en kunnen zich dood kunnen vliegen tegen obstakels zoals ramen en kabels. Ze raken langdurig verstoord in hun rust en foerageergedrag, met risico op verzwakking, verhoogde kans op ziekte en verhongering. Deze verstoringen houden soms weken aan, met grote impact op trekvogels in de winter.

De schuld ligt bij de mens. De mens die consumeert en de ogen sluit voor de eigen verantwoordelijkheid in dit grote leed en onrecht dat kippen wordt aangedaan. De mens die geld verdient door op deze manier kippen te houden en hun ziel en behoeftes niet ziet. En een zeer dieronvriendelijke overheid die een kip slechts als een product ziet. Die de kip niet ziet als een intelligent karaktervol individu met een eigen waarde die ook graag wil leven. Een dier dat een eigen taal heeft met 30 verschillende geluiden, een honderdtal individuen kan onthouden, en al communiceert als kuiken vanuit het ei met moederkip als het die kans krijgt. Een dier dat enorm kan genieten van lekker scharrelen op zoek naar wormpjes en zaadjes, van een zandbad nemen en zij aan zij liggen zonnebaden. Kippen krijgen in de industrie de kans daar niet voor en lijden daaronder. Het doet mij pijn dat zij ondanks hun ellendige bestaan toch willen blijven leven. Het doet daarom extra pijn dat zij zo achteloos worden vergast. Hun stem wordt niet gehoord.

Meer over: opinie , vogelgriep , dierenleed , pluimveehouderijen