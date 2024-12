Zie ginds komt apartheid Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 366 keer bekeken • bewaren

Afgelopen dinsdag bracht VVD-kamerlid Bente Becker een motie in om de ‘integratieproblematiek’ te adresseren door middel van het invoeren van een bevolkingsregister dat de ‘normen en waarden’, de etniciteit, culturele achtergrond en religie van burgers met een migratieachtergrond zal bijhouden. De motie werd met grote meerderheid aangenomen.

We hebben in Nederland te maken met een staatsapparaat dat voorstander is van het beleidsmatig wantrouwen en segregeren van niet-autochtone Nederlanders middels data collectie en monitoring, om op termijn verdere segregatie mogelijk te maken.

De motie stelt zichzelf als doel het verklaren van afwijkingen van niet-autochtone Nederlanders met betrekking tot onderwijsprestaties, sociaaleconomische status en criminaliteit aan de hand van data collectie omtrent veronderstelde afwijkende ‘normen en waarden’ om zo ‘gericht problemen aan te kunnen pakken’.

Ze veronderstelt dus dat niet-autochtone Nederlanders lagere onderwijsprestaties, een slechtere sociaaleconomische status en hogere criminaliteit te verwijten is. Echter uit onderzoek blijkt dat verschil in criminaliteit tussen autochtone en niet-autochtone Nederlanders verdwijnt wanneer er wordt gecorrigeerd voor sociaaleconomische positie. Volgens Hoogleraar Migratie Leo Lucassen is het enige dat benoemd dient te worden in het verklaren van criminaliteit ‘sociale ongelijkheid en etnisch profileren’. Dat laatste is in strijd met de Grondwet.

Wanneer we het hebben over prestaties in het onderwijs blijkt uit onderzoek door het Nederlands Jeugdinstituut dat kinderen met een migratie achtergrond de snelst groeiende groep is die toetreed tot het havo en vwo. Ook is de deelname aan hoger onderwijs door jongeren met een migratieachtergrond de afgelopen twintig jaar harder gestegen dan deelname door autochtone jongeren. De cijfers suggereren dus geenszins dat de integratie van kinderen en jongeren met een migratieachtergrond onsuccesvol is, integendeel. Dit ondanks de uiterst zorgwekkende bevindingen uit de documentaire ‘Klassen’ en het recent gepubliceerde rapport ‘Anders Behandeld’ door de kinderombudsman waaruit blijkt dat kinderen met een migratieachtergrond structureel racisme en discriminatie op school ervaren. De motie berust niet op de realiteit voor wat betreft criminaliteit en onderwijs.

Dan rest er nog sociaaleconomische status, welke onlosmakelijk verbonden is met toegang tot de arbeidsmarkt (en daarmee verbonden: onderwijs). Uit onderzoek van de UVA (2023) blijkt dat mensen met een migratieachtergrond, en in het bijzonder vrouwen met een hoofddoek, structureel gediscrimineerd worden. Bovendien ‘neemt etnische discriminatie op de arbeidsmarkt de laatste jaren alleen maar toe’. Het is dus niet verwonderlijk dat de sociaaleconomische positie van mensen met een migratieachtergrond is achtergesteld vergeleken met autochtone Nederlanders: Dat is gewoon beleid.

Nederlanders met een migratieachtergrond, en met name Nederlanders met een islamitische geloofsovertuiging, worden door de politiek op militante wijze geassocieerd met criminaliteit en normafwijkingen ondanks onderzoeksresultaten die het tegendeel bewijzen. Het bestaan van islamitische Nederlanders is een op zichzelf staande schending van ‘Nederlandse normen en waarden’ als we de politieke invulling van wie wij als maatschappij zijn moeten geloven. Den Haag vaardigt namelijk niet alleen beleid uit, ze is voor belangrijke mate ook leidend in het maatschappelijk debat en het vormen van de sociaal aanvaardbare omgangsnormen en daarmee onze volksidentiteit. De motie Becker heeft tot doel het etaleren van de inherente superioriteit van de autochtone meerderheid tegenover de niet-autochtone minderheid.

Nu de staat steeds openlijker aanzet tot racisme en discriminatie is de enige mogelijke uitkomst minder integratie en meer segregatie. Artikel 1 van onze Grondwet is, in de eerste plaats, bedoeld om burgers te beschermen tegen discriminatie door de overheid. Maar de staat, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het bijzonder, bedrijft steeds verder gaande, en op een steeds hoger niveau, apartheidspolitiek.