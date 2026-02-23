Zichtbaar, de gevolgen van bezuinigen op de gehandicaptenzorg Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 283 keer bekeken • Bewaren

Stijn Verbruggen Coördinator Public Affairs bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

In felrode kleding sprong zij er uit op de bordesfoto: minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd & Sport. Zichtbaarheid is van groot belang. Dat geldt ook voor de gehandicaptenzorg, één van de sectoren waar minister Sterk vanaf nu verantwoordelijk is. Deze sector vraagt sinds de bekendmaking van het coalitieakkoord ook om aandacht. Niet voor niets: oude en nieuwe bezuinigingen op de gehandicaptenzorg tellen op tot ruim een half miljard euro. En daar maken we ons grote zorgen over.

De oude bezuinigingen die vanaf 2027 doorgevoerd worden op de gehandicaptenzorg zijn niet geschrapt, maar worden in het coalitieakkoord verdubbeld. Alle ingeboekte en nieuw aangekondigde bezuinigingen tellen samen in 2030 op tot ruim een half miljard euro en lopen daarna nog verder op. Voor cliënten betekent dit verschraling van de zorg: minder persoonlijke aandacht (bijvoorbeeld minder vaak onder de douche, minder ondersteuning in avond en weekeind, minder keuzevrijheid in bedtijden voor mensen die hulp nodig hebben bij het omkleden). Voor medewerkers in de gehandicaptenzorg dreigt een hogere werkdruk en meer uitval. Dit is een zeer zorgelijk scenario.

Zichtbaarheid voor de sector, de medewerkers en de mensen met een beperking die op deze zorg zijn aangewezen. Zichtbaarheid van de funeste gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen. En een zichtbare minister. De Tweede Kamer is nu aan zet om woensdag en donderdag bij het debat over de regeringsverklaring afstand te nemen van deze bezuinigingen.