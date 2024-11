Zeventig procent slachtoffers Israëlische genocide in Gaza vrouwen en kinderen

Bijna 70 procent van Palestijnen die door Israël zijn vermoord in Gaza zijn vrouwen en kinderen. Dat valt te lezen in een nieuw rapport van het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties. Daarin wordt gesproken van "een systematische schending van de fundamentele beginselen van het internationaal humanitair recht". Dat meldt ANP.

Het gaat om dodelijke slachtoffers die de VN zelf hebben kunnen verifiëren. Dat betekent dat het overlijden door drie bronnen is bevestigd, zoals buren of familieleden. Het gaat daarbij om 8.119 gedode Palestijnen, slechts een fractie van het werkelijke dodental. 44 procent van de geverifieerde dodelijke slachtoffers was volgens het rapport achttien jaar of jonger. Het jongste slachtoffer dat de VN konden verifiëren was slechts een dag oud. Het oudste slachtoffer was een vrouw van 97.