Protesten Iran blijven aanzwellen ondanks hard optreden oproerpolitie

In Iran blijven de protesten aanzwellen ondanks hevige repressie door de autoriteiten. Lokale media en mensenrechtenorganisaties melden dat tot nu toe zeven mensen zijn omgekomen. In minstens 15 steden gaan mensen spontaan de straat op. Op beelden is te zien hoe ze de confrontatie met de politie niet schuwen en er soms zelfs in slagen die te verdrijven.

De protesten zijn losgebarsten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij werd vorige week gearresteerd door de gevreesde religieuze politie omdat ze zich niet gehouden zou hebben aan de regel dat vrouwen in het openbaar hun hoofd moeten bedekken. Ooggetuigen verklaarden dat de vrouw door de agenten werd mishandeld. Ze raakte in coma en overleed drie dagen later. De Iraanse politie ontkent het dodelijk geweld en beweert dat de jonge vrouw een hartaanval kreeg. Sindsdien vinden er in minstens 15 steden protesten plaats.

Volgens persbureau Reuters zijn twee demonstranten overleden tijdens protesten in Kermanshah, een stad in west-Iran. Daarbij raakten ook 25 mensen gewond. Al eerder die dag kwamen drie demonstranten om het leven. Ook een medewerker van de veiligheidsdiensten zou gedood zijn. Openbaar aanklager Shahram Karami beweert dat de veiligheidsdiensten niemand gedood hebben. ‘We zijn er zeker van dat dit is gedaan door antirevolutionaire elementen’, zei Karami tegen staatspersbureau Fars.