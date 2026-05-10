Zet een rem op het almaar groeiende wagenpark

Victor van Tol Oprichter en directeur van deelauto-aanbieder SnappCar uit Utrecht

Elektrische auto’s hebben met de grillige olieprijzen de wind mee. Positief voor het klimaat en nu ook voor de portemonnee. Het is dan ook terecht dat het kabinet met het energiepakket geld uittrekt voor circa 25.000 mensen die hun benzineauto inruilen voor een elektrisch exemplaar.

Maar er is een blinde vlek in dit verhaal. Het kabinet subsidieert met het pakket opnieuw autobezit en remt zo niet de groei van het aantal personenauto’s in ons land. Dat groeit namelijk harder dan de bevolking. Van 8 miljoen in 2015 naar 9,4 miljoen nu, aldus het CBS. Op dit moment zijn 600.000 van deze auto’s elektrisch.

Als we alle benzineauto's simpelweg vervangen door elektrische auto's, dan blijft het aanschuiven in de file en houden we alsnog te weinig ruimte over voor voldoende huizen en groen. In ons drukbevolkte land zijn auto's in privébezit niet de oplossing. Het is vele malen efficiënter als wij vaker fietsen, het ov pakken, in combinatie met deelmobiliteit.

Ook een elektrische auto staat namelijk gemiddeld 23 uur per dag stil. En als hij rijdt, dan is dat vaak tegelijkertijd met alle andere auto's. Dat kan veel slimmer.

Waarom delen we in deze benzinecrisis niet vaker onze 600.000 beschikbare elektrische auto’s? Je draagt dan bij aan een beter klimaat en je verdient een deel van je autokosten terug.

Het kabinet kan hierbij ook het verschil kan maken. Volg dezelfde aanpak als bij de stimulering van elektrische auto's; maak de elektrische deelauto aantrekkelijker. Het is dan ook een gemiste kans dat het kabinet in het kader van het energiepakket wel gestudeerd heeft op een korting voor elektrische auto’s, maar er niet voor kiest om deze maatregel nu daadwerkelijk in te voeren. Met een klein duwtje in de rug qua prijs kunnen wij mensen die nu in benzine deelauto’s stappen, bewegen om over te stappen naar elektrisch. En als je eenmaal elektrisch rijden gewend bent, dan besef je dat het stiller en makkelijker is. Als SnappCar nemen wij hier onze verantwoordelijkheid. In deze benzinecrisis en investeren wij in elektrisch rijden. Wij geven elektrische auto’s letterlijk voorrang en maken ze goedkoper ten opzichte van benzine deelauto’s.



Het kabinet kan ons helpen. Trek het btw-tarief voor elektrische deelauto’s bijvoorbeeld gelijk met dat van taxi's en het openbaar vervoer, 9% in plaats van 21%. Geef daarnaast korting op parkeervergunningen voor elektrische deelauto’s. En leg bij nieuwbouwwijken direct goed OV aan in combinatie met deelvervoer.

De elektrische auto is een grote stap vooruit. Maar elke niet gedeelde, geparkeerde EV is een gemiste kans, zeker nu de benzine schaars is.