Zet de baby's en gijzelaars in Gaza op de eerste plaats Opinie • Vandaag

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS

NB: trigger warning in verband met geweld in Gaza

Vandaag las ik op de website van de NOS dat de vredesonderhandelingen voor een staakt-het-vuren in Gaza dreigen te mislukken. En dat is erg verdrietig, want de mensen in Gaza hebben een staakt-het-vuren en humanitaire hulp harder nodig dan ooit. Ook snakken de gijzelaars in Gaza en de Palestijnse gevangenen die zonder aanklacht worden vastgehouden, naar vrijheid. De berichten die ik krijg vanuit Peace SOS Gaza, worden steeds schrijnender. De afgelopen dagen heeft Salama van Peace SOS Gaza verschillende bombardementen meegemaakt. Zijn neef kwam om bij een aanslag op een waterzuiveringsinstallatie. Daarna was hij aanwezig bij een begrafenis waar eveneens bombardementen waren. Vervolgens werd het huis van buren gebombardeerd. Daar vonden ze een baby wiens hoofd gescheiden was van het lichaam. De verhalen zijn zo gruwelijk dat ze regelmatig te veel voor me worden.

Veel mensen komen naar het huis van Salama om om eten te vragen voor hun kinderen. “Since morning, people have been contacting me, telling me that their children are crying from hunger. I heard their children crying over the phone. The humanitarian situation is very, very, very difficult.” Dus het bericht van Artsen zonder Grenzen op de website van de NOS deze morgen over de sterke stijging van ondervoede patiënten, komt overeen met de noodkreten die wij uit Gaza krijgen. Ook zag ik een foto van een arts uit Gaza op LinkedIn van een couveuse met prematuur geboren baby’s die dreigen te sterven omdat brandstof Gaza nauwelijks in kan.

Een van de geschilpunten van de vredesonderhandelingen in Gaza is volgens de NOS dat Hamas erop aandringt dat humanitaire hulp in Gaza via VN-organisaties en internationale hulporganisaties Gaza in moet komen. Terwijl Israël wil dat de hulp wordt verspreid via de door de VS en Israël gesteunde organisatie Gaza Humanitarian Foundation. Volgens de BBC zien critici van de GHF het als een manier van de Israëlische regering om Palestijnen te verplaatsen naar het zuiden van Gaza. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat er zeer veel mensen omkomen bij de voedseldistributies door de GHF. Bij uitdeelpunten van GHF zijn de afgelopen weken honderden doden gevallen nadat Israëlische militairen het vuur openden. En nu blijkt ook nog eens dat de ondervoeding van mensen in Gaza sterk stijgt. Dat terwijl er volgens de Verenigde Naties ongeveer 9.000 vrachtwagens met humanitaire hulp aan de grens klaar staan. Daarom roep ik wederom op, tot een staakt-het-vuren en om de grenzen te openen voor grootschalige humanitaire hulp.

Israël noemt voedseldiefstal als een van de punten waarom zij zelf voedsel willen verspreiden. Voedseldiefstal gebeurt inderdaad, al was dat volgens de regering van Joe Biden niet op zo’n grote schaal dat het het blokkeren van hulp rechtvaardigde, stond in het artikel van de BBC. Ik ben het daarmee eens. Door iemand uit Gaza werden wij er ook op geattendeerd dat er voedseldiefstal plaatsvindt. Dat plaatst Peace SOS voor een moreel dilemma. Door onze hulp redden wij mensen van honger, maar werken wij tegelijkertijd niet mee aan het in stand houden van voedseldiefstal? Ik confronteerde Salama hiermee. Hij schreef me vanochtend: “If we boycot stolen goods, we will die of hunger.” Ik heb er niet goed van geslapen dat wij mogelijk (gewelddadige?) diefstal in stand houden. Ik dacht dat het eten door de chef ingekocht werd bij lokale boeren zoals ons eerder verteld was. Aan de andere kant zijn er ook mensen bij Peace SOS die zeggen: “eten eerst, later tijd voor ethiek”. Dat begrijp ik ook, gezien de schrijnende situatie in Gaza. En het gegeven dat het team van Peace SOS Gaza doet wat ze kunnen om hun medemensen in Gaza te helpen. Peace SOS Gaza geeft de hulp met liefde, en dat is wat noodzakelijk is. Binnen Peace SOS gaan we hier gauw nog over overleggen.

Ik ontving een rapport van iemand uit Gaza over voedseldiefstal. Criminele gewapende bendes, waarvan een gesteund wordt door Israël, stelen hulp. In het verleden bewaakten veiligheidsdiensten het transport van voedsel, maar die zijn door Israel uitgeschakeld. Ook worden pakhuizen gebombardeerd. Het rapport noemt het ineenstorten van lokaal gezag in Gaza als een van de oorzaken waarom er voedseldiefstal plaatsvindt. In het rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder de aanbeveling om onafhankelijk en direct internationaal toezicht van de hulpverlening te laten plaatsvinden.

Laten we hopen dat we samen kunnen zoeken naar oplossingen en die kunnen implementeren. Dat het geweld gauw stopt. Dat we de belangen van de meest kwetsbare mensen voorop stellen. Dat de onschuldige prematuur geboren baby’s gered worden, de gijzelaars bevrijd. Dat de hongerigen gauw gevoed worden. Dat er gauw schoon drinkwater en medische zorg mag komen voor iedereen in Gaza.

Hopelijk komt er gauw: Een Wereld Waarin Alle Kinderen Kunnen Spelen.

