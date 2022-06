Zesde golf coronabesmettingen met nieuwe BA.5-variant verrast Portugal Nieuws • 04-06-2022 • leestijd 2 minuten • 93255 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Rob Dammers

Ondanks de zomer en de hoge temperaturen is het coronavirus opnieuw aan een opmars bezig in Portugal die de zesde golf wordt genoemd. In april werden er nog 288.000 besmettingen geconstateerd, in mei liep dat op naar meer dan 700.000. De heropleving van de pandemie in het land wordt toegeschreven aan het vervallen van de mondmaskerplicht. De uitbarsting baart zorgen in andere Europese landen omdat het een voorbode kan zijn voor wat het continent in het najaar te wachten staat.

De besmettingen worden veroorzaakt door omikronvariant BA.5. Het aantal positieve tests steeg deze week naar 27.000 per dag en het aantal doden liep op tot 47. Dergelijke cijfers zijn sinds februari niet meer gezien. De toename is ook opvallend omdat Portugal een hoge vaccinatiegraad kent. 86 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. 94 procent heeft minstens een keer het vaccin toegediend gekregen. De nieuwe variant lijkt zich daar niet door te weerhouden.

In andere landen is vooralsnog geen sprake van opvallende stijging. In Nederland is de BA.5 variant in april geconstateerd maar is BA.2 nog dominant. In Duitsland is BA.5 wel al aan een opmars bezig. In een maand tijd steeg het aandeel in de besmettingen van 0,2 naar 5,2 procent. Ook in België grijpt de variant samen met BA.4 meer om zich heen. De verwachting is daar dat de varianten de komende twee weken dominant zullen worden maar voor een overbelasting van de zorg wordt nog niet gevreesd. Wel constateren experts dat de verwachting dat het virus in de loop der tijd steeds meer zou afzwakken niet uit lijkt te komen.

"Heel Europa houdt rekening met een opleving van corona in de herfst, wanneer de temperaturen weer zakken. In Duitsland zijn de leiders van de zestien deelstaten al samengekomen om mogelijke maatregelen te bespreken. Daarbij wordt gedacht aan het sluiten van scholen en verzorgingshuizen."

In de Volkskrant stelt minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers dat burgers en bedrijven zich moeten voorbereiden op het najaar.

"Als de R weer in de maand komt, zal het aantal besmettingen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weer omhoog gaan. Dit is niet de griep die ver in de winter opkomt en tien weken duurt. Dit virus doet het hele winterseizoen mee. Zeven maanden lang ben je de klos. ‘Dus ben ik van plan te zeggen: jongens, R in de maand, neem je eerste voorbereiding. Want je wilt voorbereid zijn. Preventief bezig zijn, in plaats van reageren.’"