Zembla Podcast: Waarom we ons echt zorgen moeten gaan maken over de vogelgriep

Miljoenen geruimde kippen, talloze dode dieren in de natuur en enorme financiële schade, ook voor de belastingbetaler. De vogelgriep is terug van weggeweest en lijkt ook niet meer weg te gaan. Met als gevolg dat er amper nog vrije uitloopeieren in de winkel te verkrijgen zijn. Deskundigen maken zich zorgen dat het virus verder muteert en gevaarlijk wordt voor mensen. Voor welke uitdaging staan we?