Zembla Podcast: twintig jaar marktwerking in de huisartsenzorg

Hoe heeft het zover kunnen komen dat huisartsen zich afvragen of ze hun beroep nog wel willen uitoefenen? Zembla-journalisten Evelien Vehof en Suzan Borst spraken de afgelopen maanden met tientallen huisartsen over hun vak. Allemaal vertellen ze hetzelfde verhaal: het piept en kraakt in de gezondheidszorg, de huisarts moet dat al twintig jaar oplossen en heeft er alleen maar taken bijgekregen. Het gaat niet meer.

De gevolgen zijn zichtbaar: er is een huisartsentekort, huisartsen stoppen voortijdig met hun praktijk, jonge artsen kiezen liever voor een zzp-bestaan dan dat ze zelf praktijkhouder worden, er komen meer digitale huisartsen en commerciële praktijken.

Problemen beginnen bij invoering Zorgverzekeringswet

De problemen beginnen in 2006, bij de invoering van de zorgverzekeringswet, vertelt Suzan Borst in de Zembla Podcast: “Die zorgverzekeraar werd verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de zorg. Maar hoe ga je dat het werk van een huisarts op afstand in een kantoor controleren? Wat is een goede huisarts? Dat heeft voor een lawine van controlemaatregelen en papierwerk gezorgd. Het is een soort monster geworden aan administratie waar niemand echt grip op lijkt te krijgen.”

De invoering van de zorgverzekeringswet leidde echter niet tot een daling van de zorgkosten, maar de kosten stegen. In de jaren na de invoering van de wet zijn er daarom taken uit de ‘dure’ ziekenhuiszorg bij de huisartsen neergelegd. Vervolgens werd er in 2011 voor tientallen miljoenen euro’s bezuinigd op de huisartsen, werden in 2013 de bejaardenhuizen gesloten en kwam in 2015 een deel van de geestelijke gezondheidszorg bij de huisarts terecht.

Interview minister Kuipers

Huisartsen hebben behoefte aan een visie: hoe ziet hun vak er in de toekomst uit? Evelien en Suzan stelden deze vraag ook aan minister Kuipers van Volksgezondheid. Maar een hele heldere visie gaf hij niet, vertelt Evelien: “Daaruit blijkt ook wel dat hij ook een minister is die niet per se verder kijkt dan deze vier jaar. De meeste huisartsen die wij spraken waren teleurgesteld. Die dachten ‘Eindelijk hebben we een arts als minister. Die zal toch wel een toekomstvisie hebben voor ons als huisartsen?’ Maar ook Kuipers, hij had dat niet.”