Zembla Podcast: Is Nederland een goede NAVO-bondgenoot? Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

Door de oorlog in Oekraïne is de Russische dreiging ineens een stuk dichterbij. Nederland investeert sinds de oorlog miljarden in defensie. Maar uit een kritische NAVO-review, die Zembla in handen kreeg, blijkt dat Nederland ons geld niet in het juiste materieel investeert. De minister van Defensie, Kajsa Ollongren, stuurde het rapport aanvankelijk niet naar de Tweede Kamer.

De NAVO is niet tevreden over de defensie-uitgaven van Nederland. We investeren vooral in langeafstandswapens, maar niet in wapens voor op de grond. Waarom maakt Nederland die keuze? En waarom is de NAVO daar niet tevreden over?

In de nieuwe aflevering van de Zembla Podcast geven Zembla-journalisten Bart Nijpels en Norbert Reintjens antwoord op deze vragen. In de podcast vertellen ze over hun onderzoek naar de defensie-uitgaven en geven ze een inkijk in de machten en krachten bij het ministerie van Defensie en de NAVO.