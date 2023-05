Zembla Podcast: Hoe een tip leidde tot de ontmaskering van een Iraans netwerk • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 184 keer bekeken • bewaren

Duizenden Iraniërs gingen de afgelopen maanden de straat op om te protesteren tegen het streng-islamitische regime in Iran. De opstand werd bloedig neergeslagen door de Revolutionaire Garde, een leger dat op de ogen van demonstranten zou schieten. In diezelfde periode krijgt Zembla via een tipgever belangrijke informatie aangereikt, waarmee we hard krijgen dat het Iraanse regime via Nederland sancties ontduikt.

Onderzoeksjournalisten Vincent Harmsen en Sander Rietveld onderzochten hoe de Iraanse sluiproute via Nederland in elkaar zit. Ze ontrafelden illegale geldstromen en schimmige constructies van Iraanse bedrijven in Nederland waarmee ernstige mensenrechtenschendingen worden gefinancierd.

Dat begint allemaal bij een tip. “De tipgever had directe kennis van de Iraanse ambassade en zei: dit is mogelijk iets wat met sanctie-ontduiking te maken heeft,” vertelt Rietveld. “Wat echt authentiek op mij overkwam, was dat deze bron zei: ik zie wat er gebeurt in mijn land en ik moet iets doen.”

En dus spreekt Rietveld met de tipgever af in een restaurant om meer details te ontvangen. Rietveld: “We kwamen eerst in een restaurant terecht waar het heel druk was, toen zijn we ergens anders naartoe gegaan. Want je zoekt toch een locatie waar je goed zicht hebt op wie er allemaal nog meer zijn, waar je niet te dicht naast andere mensen zit en waar je niet wordt afgeluisterd.”

Welke informatie de journalisten van de tipgever krijgen en hoe ze het Iraanse netwerk verder hebben blootgelegd, hoor je in de Zembla Podcast.

De Zembla Podcast is te beluisteren op alle podcastplatforms.