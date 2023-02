Zembla Podcast: De plasticlobby Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 201 keer bekeken • bewaren

© Cc-foto: Nick Fewings

Ooit een geniale uitvinding, inmiddels een vloek over onze planeet: plastic. Bedrijven als Coca-Cola, Nestlé en Unilever zijn al bijna dertig jaar verplicht om er zo min mogelijk van te gebruiken voor hun verpakkingen. Toch doen ze dit vaak niet. Welke belangen schuilen daarachter? Je hoort het in een nieuwe aflevering van de Zembla Podcast.

“Een beter milieu begint niet bij onszelf. Het begint bij bedrijven, die ons verleiden om dingen te kopen die niet goed zijn voor ons of het klimaat,” stelt Zembla-journalist Sander Rietveld in de Zembla Podcast. Hij deed samen met onderzoeksjournalist Annette Schätzle onderzoek naar de rol van bedrijven in het verminderen van plastic. Tijdens hun onderzoek krijgen de journalisten een omvangrijk archief in handen van milieudeskundige en oprichter van Recycling Netwerk Robbert van Duin, waaruit blijkt hoe de plasticlobby opereert.

Rietveld vertelt in de podcast: “We vonden bijvoorbeeld een rapport van de wasverzachterindustrie, die weldegelijk in staat zijn om lichtere verpakkingen te maken.” Zo hadden verpakkingsbedrijven in 1994 een ingenieuze lichte fles ontworpen, waarmee de lobby voor hervulbare flessen werd getorpedeerd. Toch is zowel die lichte fles als de hervulbare fles nooit op de markt gekomen, hoeveel plastic dit ook had gescheeld.