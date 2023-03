Zembla Podcast: De omstreden privileges van de koning

Journalisten Lilit Martirosova en Ton van der Ham stuiten tijdens een nieuw onderzoek naar de koninklijke constructies rondom het Kroondomein wederom op het ene na het andere rookgordijn. “We hebben nou eenmaal een rechtstaat, en we hebben regels, en we willen dat die regels worden nageleefd,” vertelt Van der Ham in de podcast.

Hoe er een nieuwe constructie werd bedacht voor het Kroondomein, hoe de regering steeds andere argumenten gebruikt om die constructies recht te praten en wat een off the record gesprek met de Rijksvoorlichtingsdienst de journalisten oplevert, hoor je in de Zembla Podcast. Elke dinsdagochtend is er een nieuwe aflevering op alle podcast platforms.