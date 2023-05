Zelfscankassa's vragen om fooi • Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 167 keer bekeken • bewaren

Amerikanen die bij een zelfscankassa afrekenen, komen steeds vaker voor een verrassing te staan. Namelijk dat bij de aankoop, waar geen of nauwelijks een medewerker aan te pas is gekomen, om een fooi wordt gevraagd. In de Verenigde Staten is het gebruikelijk dat vooral in de horeca fooi wordt gegeven, dat nu ook kassa’s daarom vragen is nieuw.

Het gaat vooralsnog vooral om kassa’s op vliegvelden, in koffietentjes, bakkerijen en sportstadions, zo ontdekte de Wall Street Journal. In toenemende mate bestellen klanten daar nu via een computer, rekenen af via een computer en halen hooguit hun bestelling op aan de toonbank, als ze het al niet gewoon zelf uit het schap kunnen pakken. Interactie met een mens is er vrijwel niet.

In Amerika wordt doorgaans in de horeca een fooi gegeven van 20 procent. Die dient vooral om het loon van de horecamedewerkers wat te verhogen, omdat het loon in die sector niet genoeg is om van te kunnen leven. Bedrijven zijn bij wet verplicht om de fooi te verdelen onder het personeel. Nu de zelfscankassa gemeengoed is geworden, dreigt dat deel van de inkomsten nu weg te vallen.