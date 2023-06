Zelfscankassa's maken van gewone klanten dieven, duizenden winkelverboden per jaar uitgedeeld

Supermarkten en winkelketens vaardigen jaarlijks zeker duizenden winkelverboden uit. Daar komt geen politie of rechter aan te pas. De bedrijven gaan over tot de maatregel omdat het aantal winkeldiefstal spectaculair is toegenomen na invoering van de zelfscankassa's. waarbij de verantwoordelijkheid voor het afrekenen geheel bij de klant wordt gelegd. De winkels controleren - veelal steekproefgewijs - na het afrekenen of alle artikelen betaald zijn. Wie een of meerdere artikelen niet gescand heeft krijgt een particuliere boete - in de vorm van een te betalen 'schadevergoedeing' - en een winkelverbod. In de praktijk komt het overigens ook voor dat klanten artikelen dubbel betalen, bijvoorbeeld omdat de scanapparatuur niet goed functioneert. Daar staan voor het bedrijf zelf geen sancties op.