Zelfs zijn eigen advocaten kunnen bemoeizuchtige Sywert van Lienden niet langer verdedigen Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 990 keer bekeken • Bewaren

De advocaten van mondkapjesmiljonair Sywert van Lienden hebben de verdediging van hun van oplichting verdachte cliënt neergelegd. Zij werden knettergek van Van Liendens bemoeizucht, meldt het FD .

De pandemieprofiteur spreekt van een “verschil van inzicht waarbij zij bepaalde taken exclusief zelf wilden doen en ik daar ook graag zelf enige sturing en betrokkenheid bij had”. “Het had van mij allemaal niet zo gehoeven.”

Van Lienden draaide tijdens de coronapandemie vriend en vijand een rad voor ogen door te beweren dat hij “om niet” en “zonder winstoogmerk” mondkapjes importeerde. In werkelijkheid werden hij en zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel gillend rijk. Toen het bedrog uitkwam, besloot de fiscale opsporingsdienst Fiod een onderzoek in te stellen.