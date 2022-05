Zelfs VVD-achterban begrijpt middelvinger naar toeslagenouders niet

13 mei 2022 - 9:46

Als geloofwaardigheid en leugenachtigheid normaal wordt gevonden, is de democratie weg. Als bedrog en leugens regeren is de democratie kapot. Dit weinig vinden, zegt iets over het ethisch en moreel kompas van de reageerder, die is weg, kapot en afwezig. Dit stuitende gedrag goedpraten is precies de oorzaak van dit falende systeem, er zijn te veel mensen die wegkijken, die het goedkeuren en die dit falende systeem steunen. Een systeem dat grote groepen heeft vermorzeld en daar mee door blijft gaan. Het is een kwestie van oorzaak en gevolg. De oorzaak is het totale gebrek aan integriteit, betrouwbarheid en een werkend ethisch en moreel kompas. Het gevolg is dagelijks te zien in de totale stilstand om fundamentele problemen op te lossen, om te stoppen met institutioneel racisme en discriminatie, om de opgelegde schade te vergoeden. Of het nu de gaswinningschade, het Toeslagschandaal in zijn totaliteit, de Chroom 6 puinhoop, en dat zijn maar enkele voorbeelden. Iedereen kan er zo nog een reeks voorbeelden opnoemen. De oorzaak is wel bekend, nu nog ervoor zorgen dat het gezien en geaccepteerd wordt. Zo lang er mensen zijn die het ontwijken, bagatelliseren, wegkijken en uitstellen, zijn we als maatschappij er nog niet.