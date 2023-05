Zelfs hooligans worden de dupe van de softe cultuur

Hooligans zitten in zak en as omdat ze niet meer terecht kunnen in stadions om hun traditionele macho-gedrag te etaleren. Steeds vaker worden wedstrijden gestaakt of wordt zelfs al het publiek gecanceld. Niels van der Laan en Jeroen Woe bezingen in Even Tot Hier de dramatische gevolgen op de wijs van het beroemde lied dat een verloren tijd bezingt, Het Dorp van Wim Sonneveld.