Marcel van Roosmalen is er niet rouwig om dat Ajax vanwege een gebrek aan beveiligers niet gehuldigd kan worden op het Museumplein. “Dit was voor een groot aantal mensen reden om de burgemeester te bedreigen en helemaal uit te schelden. Toevallig zijn dat vaak dezelfde mensen door wie er überhaupt beveiligers en politieagenten nodig zijn bij het vieren van sportieve successen in de stad. En nu wordt de kudde iets ontnomen”, aldus de Druktemaker.

“Ze mogen niet middenin Amsterdam schreeuwen, maar moeten helemaal naar de Johan Cruijff Arena voor een zinloze bijeenkomst. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen: dat is niet erg. Het is pas erg als zo’n bijeenkomst echt belangrijk voor je is. Als ik Amsterdammers was zou ik juist blij zijn met een burgemeester die niet zwicht voor groepsdruk, die de rug rechthoudt bij dreigementen van debielen. De Champions League is niet gewonnen, we zijn geen wereldkampioen, Ajax wordt gewoon voor de zoveelste keer kampioen. Iets wat met die begroting niet eens bijzonder is. Zelfs een huldiging bij het stadion is overdreven.”