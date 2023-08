Zelfmoorden door Afghaanse vrouwen schrikbarend toegenomen sinds terugkeer Taliban Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 294 keer bekeken • bewaren

Het aantal vrouwen in Afghanistan dat geen enkele uitweg meer ziet en zelfmoord pleegt, of dat probeert, is schrikbarend toegenomen sinds de Taliban de macht in het land heeft overgenomen. Dat blijkt uit onofficiële cijfers van klinieken en artsen. Officiële cijfers zijn er niet omdat de Taliban zelf geen informatie vrijgeeft en ziekenhuizen heeft verboden er iets over te zeggen.

In de zomer van 2021 trokken de Verenigde Staten zich halsoverkop terug uit Afghanistan wat de weg vrijmaakte voor de Taliban om opnieuw een extremistisch schrikbewind te voeren waarbij vrouwen uit het openbare leven zijn weggevaagd. Het is voor vrouwen en meisjes inmiddels verboden om onderwijs te volgen, te werken en om zich in de meeste openbare gelegenheden – waaronder parken en badhuizen – te vertonen.

Het gevolg is dat uitzonderlijk veel Afghaanse vrouwen kampen met een keur aan mentale problemen. Veel vrouwen zien geen andere uitweg meer dan zelf uit het leven stappen. Afghanistan is nu een van de weinige plekken op de wereld waar meer vrouwen zelfmoord plegen dan mannen; volgens de laatste cijfers van onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties gaat het in drie kwart van de zelfmoorden of pogingen daartoe om vrouwen. De jongst bekende slachtoffers zijn jonge tienermeisjes.

Omdat er alleen onofficiële cijfers bekend zijn, wordt gevreesd dat het werkelijke aantal slachtoffers nog vele malen hoger ligt. Vermoed wordt dat veel vrouwen die een zelfmoordpoging doen vervolgens door mannen niet naar het ziekenhuis worden gebracht. Vrouwen die overlijden worden waarschijnlijk vaak begraven zonder dat daar melding van wordt gemaakt. Binnen veel Afghaanse families geldt het plegen van zelfmoord als strijdig met de islam en wordt het gezien als een schande voor het gezin.

Al voor de terugkeer van de Taliban kampte Afghanistan met een zorgwekkend hoog aantal mensen met geestelijke klachten als gevolg van jarenlange oorlog en armoede. Sinds de Taliban de touwtjes weer in handen heeft zijn het vooral de vrouwen die hun vrijheid en hoop zijn verloren en die veelvuldig gedwongen worden te trouwen, vaak al als minderjarige, en slachtoffer worden van huiselijk geweld en verkrachting.

‘Afghanistan bevindt zich midden in een geestelijke gezondheidscrisis, die wordt versneld door een vrouwenrechtencrisis’, waarschuwt het VN-vrouwenrechtencomité. ‘We maken een tijd mee waarin steeds meer vrouwen en meisjes de dood prefereren boven leven onder de huidige omstandigheden.’

In dit bericht gaat het over zelfdoding. Mocht je daar vragen over hebben of behoefte te hebben om er over te praten, bel 0900-0113 of bezoek 113.nl.