Zelensky na maffiapraktijken Trump: 'Moeilijke strijd zonder VS, maar mogen onze vrijheid of volk niet verliezen' Actueel • Vandaag • leestijd 4 minuten

Na afloop van de rampzalig verlopen ontmoeting met de Amerikaanse fascistische leiders Donald Trump en diens adjudant JD Vance, schreef de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een lange verklaring op X. Tijdens de ontmoeting werd Zelensky in de val gelokt door het Amerikaanse tweetal dat hem opzicht probeerde te vernederen terwijl ze de kant van het Kremlin kozen. Zelensky koos er in zijn bericht voor de volwassene in de kamer te zijn en bedankte de Amerikanen alsnog voor hun hulp. Ook schreef hij nog steeds bereid te zijn om het mineralenakkoord te tekenen, het door Donald Trump opgelegde chantagemiddel, maar bleef eveneens hameren op het belang van veiligheidsgaranties voor zijn land:

De verklaring luidt:

"We zijn de Verenigde Staten zeer dankbaar voor alle steun. Ik ben president Trump, het Congres en het Amerikaanse volk erkentelijk voor hun steun door beide partijen. Oekraïners hebben deze steun altijd gewaardeerd, vooral tijdens de afgelopen drie jaren van de gigantische invasie.

De hulp van Amerika is cruciaal geweest om ons te helpen overleven, ik wil dat erkennen. Ondanks het moeilijke gesprek blijven we strategische partners. Maar we moeten eerlijk en direct tegen elkaar zijn om onze gezamenlijke doelen echt te begrijpen.

Het is voor ons cruciaal om de steun van president Trump te hebben. Hij wil de oorlog beëindigen, maar niemand wil vrede meer dan wij. Wij zijn het die deze oorlog in Oekraïne ondergaan. Het is een strijd om onze vrijheid, voor onze eigen overleving.

Zoals president Reagan ooit zei: 'Vrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog.' We spreken over een rechtvaardige en duurzame vrede - vrijheid, rechtvaardigheid en mensenrechten voor iedereen. Een staakt-het-vuren werkt niet met Poetin. Hij heeft in de afgelopen tien jaar 25 keer een staakt-het-vuren geschonden. Een echte vrede is de enige oplossing.

We zijn bereid om het mineralenakkoord te ondertekenen, en dat zal een eerste stap zijn naar veiligheidsgaranties. Maar dat is niet genoeg, en we hebben meer nodig dan alleen dat. Een staakt-het-vuren zonder veiligheidsgaranties is gevaarlijk voor Oekraïne. We hebben drie jaar gevochten, en het Oekraïense volk moet er van op aan kunnen dat Amerika aan onze kant staat.

Ik kan de positie van Oekraïne ten opzichte van Rusland niet veranderen. De Russen doden ons. Rusland is de vijand, en dat is de realiteit die we onder ogen zien. Oekraïne wil vrede, maar het moet een rechtvaardige en duurzame vrede zijn. Daarvoor moeten we sterk zijn aan de onderhandelingstafel. Vrede kan er alleen komen als we weten dat we veiligheidsgaranties hebben, als ons leger sterk is en onze partners ons bijstaan.

We willen vrede. Daarom ben ik naar de Verenigde Staten gekomen en heb ik president Trump bezocht. De deal over mineralen is slechts een eerste stap naar veiligheidsgaranties en om dichter bij vrede te brengen. Onze situatie is lastig, maar we kunnen niet gewoon stoppen met vechten en geen garanties krijgen dat Poetin morgen niet terugkeert.

Het zal moeilijk zijn zonder de steun van de VS. Maar we mogen onze wil, onze vrijheid of ons volk niet verliezen. We hebben gezien hoe de Russen onze huizen binnenvielen en veel mensen doodden. Niemand wil weer een nieuwe golf van bezetting. Als we niet in de NAVO kunnen worden opgenomen, hebben we een duidelijke structuur van veiligheidsgaranties van onze bondgenoten in de VS nodig.

Europa is klaar om in noodgevallen hulp te bieden en om ons grote leger te financieren. We hebben ook de rol van de VS nodig bij het definiëren van veiligheidsgaranties - welk type, welke omvang en wanneer. Zodra deze garanties vastgelegd zijn, kunnen we praten met Rusland, Europa en de VS over diplomatie. Oorlog voeren alleen duurt te lang, en we hebben niet genoeg wapens om ze helemaal terug te duwen.

Als iemand over verliezen praat, telt elk enkel leven. Rusland viel onze huizen binnen, doodde onze mensen en probeerde ons uit te wissen. Dit gaat niet alleen over territoria of aantallen - het gaat over echte levens. Dat is wat we iedereen willen laten begrijpen.

Ik wil dat de VS meer aan onze kant staat. Dit is niet alleen een oorlog tussen onze twee landen; Rusland heeft deze oorlog naar ons grondgebied en in onze huizen gebracht. Ze zijn fout bezig omdat ze onze territoriale integriteit niet hebben gerespecteerd.

Alle Oekraïners willen horen dat de VS kiest voor een sterke positie aan onze kant horen. Het is begrijpelijk dat de VS op zoek gaat naar een dialoog met Poetin. Maar de VS heeft altijd gesproken over 'vrede door kracht'. En samen kunnen we krachtige stappen ondernemen tegen Poetin.

Onze relatie met de Amerikaanse president is meer dan alleen twee leiders; het is een historische en solide band tussen onze volkeren. Daarom begin ik altijd met woorden van dankbaarheid van onze natie aan de Amerikaanse natie.