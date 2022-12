Zelensky mag van de FIFA het publiek niet toespreken voorafgaand aan de WK-finale

16 dec. 2022 - 13:28

Ik zou ook niet weten waarom? De FIFA heeft net als vele nadere sportbonden de mening om sport en politiek gescheiden te houden. Volgens het principe van hoor en wederhoor zou Rusland dat recht ook hebben, lijkt me niet verstandig. De president van de VS heeft tijdens de Vietnam oorlog ook nooit de sporters toegesproken op de Olympische spelen, of ieder ander land wat in oorlog is met een ander land.