Zeker achttien Nederlandse bedrijven blijven gewoon zaken doen met Rusland Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 261 keer bekeken • bewaren

Nadat eerder bekend werd dat Heineken een jaar na de Russische invasie van Oekraïne nog gewoon actief was in Rusland, blijkt het nu bij lange na niet het enige bedrijf te zijn dat zaken blijft doen met de agressor. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse universiteit Yale. Behalve de bierbrouwer opereren er nog minstens zeventien andere Nederlandse bedrijven in Rusland.

Eerder deze week bracht Follow The Money naar buiten dat Heineken ondanks een aankondiging zich volledig terug te trekken, nog volop investeert in Rusland en dus in de oorlogskas van Vladimir Poetin. Andere Nederlandse bedrijven die dat doen, zijn onder meer Philips, JDE Peets (moederbedrijf van Douwe Egberts), ING en DP Eurasia (Domino's pizza's).

Hoogleraar Jeffrey Sonnenfeld van Yale, die met een team bijhoudt welke internationale bedrijven zaken blijven doen met Rusland, noemt tegenover Nieuwsuur de aanwezigheid van die bedrijven “laf” en “teleurstellend”. "Het is onvergeeflijk. Ze hebben geen excuus om daar te zijn. Niets daar is voor de bedrijven van vitaal belang. Bedrijven die zich niet hebben teruggetrokken, hebben geen excuus."