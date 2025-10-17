Zege Vandaag Inside zegt toch veel over de stemming in het land Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 604 keer bekeken • bewaren

De Gouden Televizier-Ring, de hoogst aangeschreven onderscheiding in Nederland, is gewonnen door Vandaag Inside, het kroonjuweel van de Nederlandse Fox News-imitatie, SBS6. Met 74% van de stemmen koos het publiek voor het gemoed van Johan Derksen, want dat is de dragende factor van het programma. Anchorman Wilfried Genéé ontving de onderscheiding in stijl: hij plaatste een aantal sneren aan het adres van de concurrentie. Grootmoedigheid is Vandaag Inside namelijk vreemd. Het is de lijfshow van verongelijkt Nederland.

Volgens Paul Römer is er vals gespeeld. Ooit was hij directeur van Talpa, het overkoepelende bedrijf van John de Mol, de eigenaar van SBS6. Nourri dans le sérail schrijft hij er op het mediaplatform Spreekbuis een niet mis te verstane column over. Tegelijk met de gala-uitzending van de Televizier-Ring op NPO 1 zond SBS6 een mammoetaflevering uit van Vandaag Inside. Continu werden de kijkers daarin opgeroepen hun stem uit te brengen. Dat zijn er gemiddeld één miljoen. Dan kun je gemakkelijk een telefonische stemming domineren. Paul Römer vindt dat niet eerlijk.

Toch heeft de overwinning een politieke betekenis. Het zegt iets over de stemming in het land als een programma als Vandaag Inside door zoveel kijkers wordt aangemerkt als het beste televisieprogramma. Ook als de overwinning is 'gekaapt'. Dan weten de helden van de show immers hun publiek te disciplineren en tot een bepaalde handeling over te halen: namelijk bellen en stemmen. Vandaag Inside heeft niet zozeer kijkers als wel volgelingen. Zij delen het ongenoegen en de rancune die de helden op dagelijkse basis weten te verwoorden. Zij zijn de vijver waarin PVV, BBB, JA21 en FVD vissen.

Gelukkig zijn het er maar een miljoen. Op een bevolking van 18 miljoen zielen is dat geen echt indrukwekkend getal, zeker als je in aanmerking neemt dat 90% van hen nog steeds naar lineaire televisie kijkt. We hebben dus te maken met een luidruchtige minderheid.

Toch oefent die minderheid grote invloed uit, juist nu is gebleken dat ze ook gemanipuleerd en gedirigeerd kan worden. Vandaag Inside met zijn parade van wijsneuzen uit de uiterste rechterhoek wordt geacht de stem des volks weer te geven. Dat is absoluut niet het geval maar in het Nederland van nu voeren de schreeuwers de boventoon. Dat blijkt in elke gemeente waar een raad zich wil buigen over de locatie van een azc. Dan trekt een horde zo dreigend op naar het gemeentehuis dat de burgemeester de publieke tribune uit veiligheidsoverwegingen moet sluiten en het publiek verwijst naar de livestream.

In deze atmosfeer heeft Vandaag Inside de Televizier-Ring gewonnen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.