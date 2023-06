Zeeland gaat stralende toekomst tegemoet met nieuwe kerncentrales

10 jun. 2023 - 16:25

Opslag van nucleair afval is gewoon veilig, je kunt het zelfs hergebruiken. MIT heeft daar onderzoek naar gedaan: 'One of the main challenges faced by the nuclear industry is the long-term confinement of nuclear waste. Concrete is one of the barrier materials commonly used to contain radionuclides, both in nuclear reactors and nuclear waste-storing facilities. For this reason, it is extremely important that researchers and industry professionals understand the chemical and structural stability of cement (the basic binding ingredient in concrete) containing radioactive materials.' https://news.mit.edu/2015/nanoscale-concrete-proves-effective-nuclear-containment-1119