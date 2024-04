Op de melodie van ‘Informer’ (Snow) bezingen de mannen van Even Tot Hier de informateurs Van Zwol en Dijkgraaf. De onderhandelende partijen zijn het slechts over een ding eens: “Ze willen broem-broem gauw”. Over alle andere onderwerpen bereiken ze geen overeenstemming. “Ja, dan is het hommeles, men gunt elkaar niks. Het regent al weken beledigde kreten op X. Iedereen weet: dit hou je niet vol, behalve Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol.”