Ze lijkt op Alan, maar in haar dood is niemand geïnteresseerd

© Cc-foto: Viktor Jakovlev

Een 3-jarig meisje dat dood ligt op het strand. De foto is eind december gemaakt door een bewoner van de Kerkenna-eilanden voor de kust van Tunesië, die op zo’n 150 kilometer van het Italiaanse eiland Lampedusa liggen.

Het beeld doet sterk denken aan de foto van het Syrische jongetje Alan uit 2015. Zelfde leeftijd, zelfde houding, zelfde lot. Toen het beeld van Alan in de media verscheen, ging er een schok door de wereld. De Europese Unie verklaarde dat zo’n drama nooit meer mocht plaatsvinden. “Gechoqueerd zijn is niet voldoende, dat moet ook omgezet worden in daden,” zei Anthony Lake, algemeen directeur van Unicef.

Niet alleen bleven de daden uit, de verontwaardiging heeft plaatsgemaakt voor onverschilligheid. Niemand hoor je over de dood van het meisje, waarvan de naam niet eens bekend is. De Franse onderzoekssite Mediapart publiceert het beeld bij een groot verhaal over de harteloze houding van Europa.

De Middellandse Zee is een massagraf maar het lijkt niemand nog iets te interesseren. In Nederland riep Wopke Hoekstra, leider van het christelijke CDA, op tot nog harder optreden tegen vluchtelingen en migranten. Ze moeten koste wat kost tegengehouden worden. Over het meisje hoeft hij zich geen zorgen te maken. Ze zal Europa nooit meer bereiken.

De Tunesische kustwacht redde dit weekend 423 migranten van de verdrinkingsdood.