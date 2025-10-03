Onderzoeker Cuperus zei het gisteren op een Friese leefbaarheidstop: “Ze kennen Ibiza beter dan Fryslân.” En dat zegt alles. In Den Haag kijkt men liever naar zonnige eilanden of naar de Zuidas, dan naar het noorden van ons land. Terwijl dorpen hier leegstromen, jongeren vertrekken en de buslijnen verdwijnen, gaat het in de Randstad over prestigeprojecten en nieuwe torens.
De kloof tussen beleid en werkelijkheid is enorm. Wie in Dokkum of Kollum leeft, ziet het dagelijks: minder voorzieningen, minder banen, minder perspectief. Jongeren kunnen er nauwelijks een woning krijgen en trekken weg zodra ze kunnen.
Wat Friezen zelf belangrijk vinden? Werk, gezondheid en wonen. Dat kwam gisteren op de leefbaarheidstop opnieuw naar voren. Het werkt vervreemdend dat er in Den Haag en aan de talkshowtafels eindeloos over migratie wordt gesproken, terwijl de dagelijkse zorgen hier totaal ergens anders liggen. Het vergroot de kloof alleen maar.
Het verschil wordt lokaal gemaakt
Gelukkig laten anderen zien dat het anders kan. GroenLinks-PvdA Fryslân trekt met een actieplan de regio in. Niet voor de bühne, maar met concrete voorstellen: de Lelylijn als levensader, investeren in de maakindustrie en ruimte bieden aan jongeren en statushouders die de arbeidsmarkt broodnodig nodig heeft.
Kandidaten als Julian Bushoff, Habtamu de Hoop en Daan Olivier gaan de dorpen in. Ze luisteren, ze koppelen zorgen aan oplossingen. Dat is politiek zoals het bedoeld is: niet praten óver mensen, maar mét mensen.
Populisme bestrijden door de regio serieus te nemen
We zagen eerder hoe een partij als de BBB groot werd door in te spelen op het gevoel dat Den Haag de regio negeert. Die boosheid is begrijpelijk, maar levert geen oplossingen op. De beste manier om populisme te bestrijden is niet wegkijken, maar de regio serieus nemen en investeren in mensen en voorzieningen.
Fryslân is geen reservaat
Het noorden is geen museum dat stilgezet moet worden. Het is de plek waar de toekomst van Nederland kan worden gebouwd: circulaire economie, watertechnologie, duurzame landbouw. Maar zolang Den Haag blijft doen alsof Fryslân een uithoek is, verliezen we niet alleen hier, maar als land.
Tijd voor respect en investeringen
De Randstad kan zich niet blijven blindstaren op zichzelf. Zolang Ibiza bekender blijft dan Fryslân in de Haagse wandelgangen, blijft de kloof groeien. Het is tijd dat Den Haag eindelijk respect toont en investeert in de regio’s die dit land dragen.
Geen doemdenken, maar lef. Geen arrogantie, maar solidariteit.
