‘Ze kennen Ibiza beter dan Fryslân’ Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 171 keer bekeken • bewaren

Jaap Stalenburg Statenlid PvdA Fryslân en sportjournalist Persoon volgen

Onderzoeker Cuperus zei het gisteren op een Friese leefbaarheidstop: “Ze kennen Ibiza beter dan Fryslân.” En dat zegt alles. In Den Haag kijkt men liever naar zonnige eilanden of naar de Zuidas, dan naar het noorden van ons land. Terwijl dorpen hier leegstromen, jongeren vertrekken en de buslijnen verdwijnen, gaat het in de Randstad over prestigeprojecten en nieuwe torens.

De kloof tussen beleid en werkelijkheid is enorm. Wie in Dokkum of Kollum leeft, ziet het dagelijks: minder voorzieningen, minder banen, minder perspectief. Jongeren kunnen er nauwelijks een woning krijgen en trekken weg zodra ze kunnen.



Wat Friezen zelf belangrijk vinden? Werk, gezondheid en wonen. Dat kwam gisteren op de leefbaarheidstop opnieuw naar voren. Het werkt vervreemdend dat er in Den Haag en aan de talkshowtafels eindeloos over migratie wordt gesproken, terwijl de dagelijkse zorgen hier totaal ergens anders liggen. Het vergroot de kloof alleen maar.



Het verschil wordt lokaal gemaakt

Gelukkig laten anderen zien dat het anders kan. GroenLinks-PvdA Fryslân trekt met een actieplan de regio in. Niet voor de bühne, maar met concrete voorstellen: de Lelylijn als levensader, investeren in de maakindustrie en ruimte bieden aan jongeren en statushouders die de arbeidsmarkt broodnodig nodig heeft.