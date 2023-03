Ze hebben vier uur met elkaar gepraat. Ze gaan beter hun best doen.

29 mrt. 2023 - 15:59

Heerlijke column van Han. Maar wat is de realiteit? De zittende regering is, indirect, gekozen door het Nederlandse volk, een meerderheid dus. Democratie! Er is een regeerakkoord gesloten waar eveneens de meerderheid (van de partijen in de Tweede Kamer) achter is gaan staan. Er zijn Provinciale verkiezingen geweest waarin een bijzonder grote verschuiving te zien was. Die wordt nu uitgewerkt, maar hoeft in directe zin natuurlijk geen gevolgen voor de T.K. te hebben, want het zijn andere verkiezingen. Sommige landelijke partijen doen net alsof er geen vastgelegd regeerakkoord is en gaan, opportunistisch, loze kreten slaken: regeerakkoord moet op de helling, want... Dat we aan Rutte als Eerste onder zijns gelijken vastzitten, is eveneens op een democratische wijze tot stand gekomen. Heerlijk zeuren en schelden op het kabinet mag gelukkig, maar feit is dat we in een democratie leven, en dus... En al die mensen die nog altijd 'links' als de grote oorzaak van alle (persoonlijke) ellende aanwijzen, leven in een waanwereld. Er is immers nog nooit een 'linkse' regering aan het bewind geweest in Nederland! Ergo: alle onvrede die er heerst, uit zich in nog rechtser stemmen, niet beseffend dat hun onvrede daarmee nog verder gaat groeien en de bekende onderbuikgevoelens gaan toenemen. Kortom, met geschetst stemgedrag gaat Nederland (nog) meer op een land als Hongarije, dan wel Italie lijken. Geluk ermee.

6 Reacties