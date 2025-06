'Ze hebben het land intussen zo goed als onbestuurbaar gemaakt'

'Er kunnen oorlogen uitbreken. Pandemieën. De paus kan sterven. Er kunnen Zwitserse bergdorpjes onder afbrokkelende bergen worden bedolven. Het klimaat kan totaal ontwricht raken,' zegt Pieter Derks in De Nieuws BV. 'Er kunnen gezinnen met kinderen in garageboxen wonen vanwege de woningnood. Er kan een meteoriet met angstaanjagende snelheid op de aarde af razen – het kan ze allemaal niks schelen. Wij hebben het over asielzoekers.'