'Ze hadden 'B&B vol liefde' beter 'B&B vol lijstjes kunnen noemen'

Na het kijken van B&B vol liefde vraagt Yora Rienstra zich in De Nieuws BV af wanneer de liefde zo berekenend is geworden: "Je kan het beter 'B&B vol lijstjes' noemen, want er staat nogal wat op de checklist. Hij moet initiatief tonen, maar niet te bazig zijn. Zij moet spontaan zijn, maar niet te aanwezig. En zodra iemand een pizza met mes en vork eet kan ja al bijna je koffers pakken.”