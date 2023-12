‘Zaten er maar boeren aan de top van de NPO’

De Nederlander is in de war, constateert Marcel van Roosmalen. “Niets maakt zoveel los bij de Nederlander als het salaris van de ander”, aldus de Druktemaker. “Van de salarissen van mediapersoonlijkheden, ministers en directeuren van zorginstellingen wordt u woedend. Terecht misschien in sommige gevallen.”

“We zijn tegen zakkenvullers, maar vinden boeren zielig. Het gemiddelde inkomen van varkenshouders steeg dit jaar volgens het CBS met 220.000 tot 370.000 euro. Dat is meer dan een speler van FC Twente of de gemiddelde mediapersoonlijkheid die u zo veracht. De cijfers zullen wel weer niet zo goed vallen bij de sector. Nog een paar van dit soort onderzoeken en het CBS kan een optocht met trekkers voor de deur verwachten. Je zou willen dat ze bij pak ‘m beet de NPO zo mondig waren. Zaten er daar maar boeren aan de top. Dan hadden ze uit wraak voor wat ze waarschijnlijk te wachten staat, alleen nog maar beelden van poep, stront en bloed op alle kanalen uitgezonden. Als je onze boeren strenger belast, krijgen al onze kinderen een hele mooie iPhone met abonnement. Of we gaan allemaal op vakantie naar een warm land in een echt hotel. Want die geluiden hoor je ook steeds vaker: dat gewone mensen zich dat niet meer kunnen veroorloven in dit kutland.”