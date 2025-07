Zangeres treedt topless op uit protest tegen aanranding tijdens concert

Zangeres Rebecca Baby van de rockband Lulu Van Trapp is aangerand tijdens een concert in Frankrijk. Toen ze tijdens het optreden het publiek inliep, greep een man haar arm en hield haar stevig vast. Een andere man betastte haar. “In de meer dan tien jaar dat ik op het podium sta, is dit de eerste keer dat dit me is gebeurd”, schreef Rebecca Baby op Instagram.