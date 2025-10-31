Zangeres Billie Eilish tegen zaal vol superrijken: 'Geef je geld weg aan mensen die het echt nodig hebben'

Tijdens de prestigieuze WSJ Innovator Awards in New York heeft popster Billie Eilish (23) fel uitgehaald naar de superrijken. Terwijl ze haar prijs voor muziekinnovatie in ontvangst nam, richtte ze zich tot het publiek vol beroemdheden en miljardairs. “Als je een miljardair bent, waarom ben je dat dan? Geen haat, maar geef je geld weg, shorties,” zei ze onder het toeziend oog van onder anderen Facebook-oprichter Mark Zuckerberg.

Eilish sprak over de groeiende ongelijkheid en het gebrek aan empathie in een "donkere tijd" voor de wereld. Volgens haar ligt er een morele plicht bij wie veel bezit: "Als je geld hebt, gebruik het dan voor goede doelen of geef het aan mensen die het écht nodig hebben." Zelf geeft ze het goede voorbeeld door 11,5 miljoen dollar (9,9 miljoen euro) te doneren van de opbrengst van haar wereldtournee Hit Me Hard and Soft aan organisaties die zich inzetten voor voedselzekerheid en klimaatrechtvaardigheid.