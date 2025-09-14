De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Zanger en acteur Gerard Cox (85) overleden Actueel • Vandaag

Gerard Cox is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn management laten weten aan het ANP. De zanger is zaterdagochtend overleden in zijn huis in het Zuid-Hollandse dorp Mijnsheerenland.

Cox was behalve als zanger ook bekend als acteur en cabaretier. Hij maakte half augustus bekend ongeneeslijk ziek te zijn. Bij hem was uitgezaaide slokdarmkanker geconstateerd.